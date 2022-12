Roma, 20 dic. (Adnkronos) - "Se si danno a mancette a tutti perchè questo Governo è un colabrodo e non si fa nulla sulle emergenze del Paese, questa legislatura non solo inizia nel peggiore dei modi, ma con un Governo gravemente incapace. Altro che pronti, e se non erano pronti co...

(Adnkronos) – "Se si danno a mancette a tutti perchè questo Governo è un colabrodo e non si fa nulla sulle emergenze del Paese, questa legislatura non solo inizia nel peggiore dei modi, ma con un Governo gravemente incapace. Altro che pronti, e se non erano pronti come andava a finire? Questo è uno spettacolo che non ha memoria". Lo ha affermato Carlo Calenda durante una conferenza stampa, a proposito dell'iter della legge di Bilancio.