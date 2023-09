Manovra: Calenda, 'hanno pochi soldi, vedo 'non scelte' '

Roma, 29 set (Adnkronos) – "La manovra sarà variegata. Hanno pochi soldi, quello che hanno promesso non c'è. Noi ci siamo permessi di dire concentriamo 10 miliardi sulla Sanità, 8 sul personale". Lo ha detto Carlo Calenda a Tagadà, su La7.

Anche nella Nadef "vedo le 'non scelte'. Nelle manovre quando hai problemi a non rispettare le promesse fai un pezzettino per tutti, un piccolo taglio di tasse ininfluente e a tempo", ha aggiunto il leader di Azione.