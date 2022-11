Roma, 23 nov (Adnkronos) - "Chiediamo un incontro alla Meloni. Questa manovra è pericolosa in questo momento, non ha una visione. Ma la presidente del Consiglio è nuova, pensiamo vada aiutata, non solo contestata. Gli chiediamo un incontro per rivedere i numeri, perchè cos&...

Roma, 23 nov (Adnkronos) – "Chiediamo un incontro alla Meloni.

Questa manovra è pericolosa in questo momento, non ha una visione. Ma la presidente del Consiglio è nuova, pensiamo vada aiutata, non solo contestata. Gli chiediamo un incontro per rivedere i numeri, perchè così la manovra non funziona". Lo ha detto Carlo Calenda presentando le proposte del Terzo polo sulla legge di Bilancio.