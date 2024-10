Manovra: Calenda, 'ora tutti liberali, chiedete scusa per balle raccontate'

Manovra: Calenda, 'ora tutti liberali, chiedete scusa per balle racconta...

Manovra: Calenda, 'ora tutti liberali, chiedete scusa per balle racconta...

Roma, 9 ott. (Adnkronos) – "Oggi abbiamo visto un'aula compatta, è il trionfo dei liberali, perfino montiani. Ma cosa avrebbe detto la Meloni se questo Piano lo avessimo presentato noi? Ci avrebbe detto che eravamo asserviti all'Europa". Lo ha detto Carlo Calenda, leader di Azione, in aula al Senato per la dichiarazione di voto sulle risoluzioni presentate sul Psb. "Plaudo a questa conversione europeista -aggiunge- ma dovete dire una parola di scuse per le balle che avete raccontato dall'opposizione".