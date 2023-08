Manovra: Calenda, 'soldi mettiamoli tutti su sanità'

Roma, 29 ago. (Adnkronos) – "Sono troppe le cose che si vogliono fare. Secondo noi si devono mettere sulla sanità, dieci miliardi servono solo per eliminare le liste d'attesa". Lo dice Carlo Calenda, leader di Azione, a Zapping su Rai Radio Uno.

"Chi sta peggio di una famiglia a basso reddito che deve far curare qualcuno in maniera privata? Le cose più importanti sono la sanità, ripeto, e il salario minimo. Se non ci sono risorse per il taglio del cuneo fiscale, meglio non farlo perché si parla solo di 30 euro", conclude.