Manovra: capigruppo Camera definisce i tempi, via libera senza fiducia in diretta Tv

Roma, 20 dic (Adnkronos) – La capigruppo della Camera ha definito i tempi dell'approvazione definitiva della manovra. Il via libera, in forza di un intesa tra il governo e le opposizioni, arriverà senza la fiducia il 29 pomeriggio. Il calendario prevede l'approdo in aula della legge di Bilancio il 28 dalle 15, poi il 29 l'esame riprenderà dalle 9 del mattino fino alle dichiarazioni di voto finali fissate dalle 17 in diretta Tv.