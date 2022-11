Manovra, Cavandoli (Lega): visione è non gravare su futuro Paese

Roma, 23 nov. (askanews) - "Noi il testo della manovra non lo abbiamo, non abbiamo la relazione tecnica, che il collega Marattin ben conosce, dove ci sono tutti i vari saldi di finanza pubblica, quindi non possiamo dire ora da dove vengono. Chiaramente è una manovra sostenibile ed è fatta con un...

Roma, 23 nov. (askanews) – “Noi il testo della manovra non lo abbiamo, non abbiamo la relazione tecnica, che il collega Marattin ben conosce, dove ci sono tutti i vari saldi di finanza pubblica, quindi non possiamo dire ora da dove vengono. Chiaramente è una manovra sostenibile ed è fatta con una visione, una visione che è quella di non gravare sul futuro del nostro paese, sul futuro dei nostri figli. Ma il significato c’è ed è un significato a favore della famiglie, a favore della natalità, a favore dei lavoratori, a favore delle assunzioni”: così Laura Cavandoli deputata della Lega e componete della commissione Finanze alla Camera, intervenendo a Largo Chigi format di The Watcher Post.