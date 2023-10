Manovra approvata in Cdm: ok a taglio cuneo fiscale e nuova Irpef

Il Consiglio dei Ministri ha approvato questa mattina la seconda Manovra del Governo Meloni. La Legge di Bilancio ha un valore di 24miliardi di euro, stando alla prima stesura.

Meloni: “Manovra seria e realistica”

Approvata la Manovra 2024 del Governo Meloni: tra le misure previste nel documento anche l’avvio della nuova Irpef e il taglio del cuneo fiscale per favorire i redditi medio-bassi.

“Complessivamente vale poco meno di 24 miliardi, frutto di 16 miliardi di extra-gettito e per il resto di tagli di spese – ha detto la premier Giorgia Meloni –. É una Manovra che considero molto seria, molto realistica che non disperde risorse ma le concentra su grandi priorità continuando a seguire la visione che il governo ha messo dall’inizio del suo mandato, nonostante il quadro complesso”.

Manovra 2024, le nuove misure

Il taglio del cuneo di 6 punti per chi ha fino 35mila e 7 per fino a 25mila corrisponde a un aumento in busta paga di 100 euro per 14 milioni di cittadini. Messi a disposizione del ministro Zangrillo oltre 7 miliardi euro per i rinnovi dei contratti Pa, di cui oltre 2 miliardi riguardano sanità. Tra le numerose novità, anche l’asilo per il secondo figlio.

“Il quadro è chiaramente abbastanza complesso: noi nel 2024 avremo circa 13 miliardi euro di maggiori interessi sul debito, da pagare in forza delle decisioni assunte dalla Bce, e circa 20 di superbonus. L’aumento dei tassi e il Superbonus fanno complessivamente più della manovra di bilancio”, ha evidenziato Meloni. In Senato atteso il ddl dopo il 26-27 di ottobre.