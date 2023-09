Manovra: Ciriani, 'maggioranza sarà unita'

Roma, 12 set. (Adnkronos) - Sulla prossima manovra economica "non temo fibrillazioni, sono convinto che andremo uniti in questa occasione. La legge Bilancio riflette la situazione macroeconomica europea. La vera notizia è che nonostante la crisi e la recessione in Germania l'economi...

Roma, 12 set. (Adnkronos) – Sulla prossima manovra economica "non temo fibrillazioni, sono convinto che andremo uniti in questa occasione. La legge Bilancio riflette la situazione macroeconomica europea. La vera notizia è che nonostante la crisi e la recessione in Germania l'economia italiana continua a crescere". Così il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, ai microfoni del Tg1.