Manovra: Conte, 'con Pd emendamenti convergenti su sanità'

Roma, 2 nov. – (Adnkronos) – Con il Pd "sicuramente ci confronteremo per dare un segnale forte al Paese sull’emergenza sanitaria, con emendamenti convergenti. Stiamo correndo un rischio gravissimo: l’abbandono di massa da parte di medici e infermieri. Come Movimento daremo poi un segnale forte con misure a favore delle famiglie meno abbienti e con figli. E poi si devono assolutamente confermare i fondi per il rientro dall’estero dei giovani". Lo dice il presidente del M5S Giuseppe Conte in un'intervista oggi su Il Corriere della Sera.