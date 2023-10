Manovra: Conte, 'condanna Italia a essere fanalino di coda per crescita Pil in Ue'

Roma, 19 ott. - (Adnkronos) - "La manovra di bilancio per noi è assolutamente inadeguata a quelle che sono le difficoltà del Paese. Si può fare anche deficit, ma per che cosa lo fai? Non c'è una misura per la crescita, non c'è una misura per gli inve...

Roma, 19 ott. – (Adnkronos) – "La manovra di bilancio per noi è assolutamente inadeguata a quelle che sono le difficoltà del Paese. Si può fare anche deficit, ma per che cosa lo fai? Non c'è una misura per la crescita, non c'è una misura per gli investimenti, nulla per il caro vita, caro carburante, caro mutui. Da questo punto di vista è una visione assolutamente miope, priva di coraggio e come ha certificato il Sole 24 Ore condanna l'Italia nel 2024 a essere l'ultimo Paese per crescita del Pil nell'area dell'euro". Così il presidente del M5S Giuseppe Conte in un punto stampa oggi a Foggia.