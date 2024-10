Manovra: Conte, 'Meloni in luna di miele con Monti, taglio pensioni e porte chiuse a giovani'

Roma, 12 ott. (Adnkronos) - "Sulle pensioni il Governo Meloni parte per la luna di miele con Monti e Fornero, mentre manda i giovani sul Titanic. L’ultima proposta del ministro dell’Economia Giorgetti sono 'incentivi ai lavoratori per non andare in pensione', con l’i...

Roma, 12 ott. (Adnkronos) – "Sulle pensioni il Governo Meloni parte per la luna di miele con Monti e Fornero, mentre manda i giovani sul Titanic. L’ultima proposta del ministro dell’Economia Giorgetti sono 'incentivi ai lavoratori per non andare in pensione', con l’ipotesi che lo Stato rinunci a una parte dei contributi. Ma non dovevano cancellare la Fornero e mandare le persone in pensione anticipata? Macché! Ora propongono loro il 'fine lavoro mai'. E a chi è in pensione tagliano le rivalutazioni in un momento di gravi rincari e carovita mentre ai nostri ragazzi sbattono in faccia la porta d’ingresso al mercato del lavoro. Che disastro". Così Giuseppe Conte sui social.