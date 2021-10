Roma, 28 ott. (Adnkronos) – "Oggi in Consiglio dei Ministri il M5S ha difeso misure per la crescita e conquiste sociali portate in dote al Paese in questi anni. Non è questo il governo politico dei nostri sogni, ma siamo rimasti in trincea per difendere quanto costruito in questi anni per famiglie, lavoratori e imprese".

Così il leader del M5S su Facebook subito dopo il via libera del Cdm alla manovra.