Manovra: Conte, 'stupisce che Salvini e Tajani si facciano mettere piedi in testa'

Roma, 31 ott. – (Adnkronos) – "Il 16 ottobre, approvando la legge di bilancio in Cdm in un'ora, Giorgia Meloni aveva provato a offrire un'immagine edulcorata di coesione tra le forze di maggioranza. Poi sono passate due settimane, durante le quali sono volati stracci di ogni tipo e su ogni tema. Una conflittualità scatenata dal fatto che ciascun partito è stato costretto a rinunciare alle proprie mirabolanti promesse elettorali" e lo stop agli emendamenti di maggioranza "è un chiaro segno di debolezza, temono di non saper gestire la dialettica parlamentare tra loro, prima ancora che con le opposizioni. Mi stupisco che Salvini e Tajani si facciano mettere i piedi in testa e subiscano il diktat sugli emendamenti per 'rassicurare i mercati', come dice il capogruppo di FdI Foti". Così il presidente del Movimento 5 stelle in un'intervista oggi su La Stampa.