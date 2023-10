Manovra: Conte, 'su nidi si conferma governo prese in giro e bluff comunicativi'

Roma, 17 ott. – (Adnkronos) – "Ormai alle retromarce di Giorgia Meloni e dei suoi soci siamo abituati. Ma questa di ieri, in meno 24 ore, batte ogni record. Mattina: Giorgia Meloni, alle 11.30, illustra le misure adottate nel Consiglio dei ministri appena terminato: 'Il nostro obiettivo è dire che al secondo figlio l’asilo nido è gratis'. Pomeriggio: ministra della Famiglia, Eugenia Roccella, ore 14.44, 'Dalla decontribuzione per le mamme lavoratrici all'asilo nido gratis dal secondo figlio la legge di bilancio conferma la grande attenzione del governo per le famiglie'. Deputato Giovanni Donzelli, Fratelli d'Italia, ore 18.30: 'In un momento difficile come questo, il centrodestra trova i fondi per approvare provvedimenti che la sinistra neanche è riuscita mai a sognare, come la gratuità dell'asilo nido dal secondo figli'". Sera: fonti di maggioranza alle agenzie di stampa, ore 20.12 "L'asilo non è gratis dal secondo figlio'. Si conferma il governo delle prese in giro e dei bluff comunicativi". Lo scrive il presidente del M5S Giuseppe Conte su Facebook.