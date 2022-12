Manovra, Conte: una presa in giro, siamo alla sesta riscrittura

Roma, 20 dic. (askanews) – “Questo governo il 15 dicembre ha presentato un testo della manovra di bilancio che è una presa in giro per il Paese: siamo al 20 dicembre e stanno ancora riscrivendo interi pezzi di questa manovra di bilancio. Noi come forza di opposizione siamo qui tutti i giorni per lavorare, abbiamo presentato dei suggerimenti, degli emendamenti per migliorare per quanto possibile questa manovra, ma oggi per esempio non abbiamo potuto lavorare, il governo ha presentato cinque” pacchetti diversi e “adesso saremo al sesto pacchetto che riscrive interamente la manovra”.

Lo ha detto il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte parlando della manovra in un punto stampa fuori Montecitorio.

“Avevano detto ‘siamo pronti’… a questo punto dobbiamo dire che pensavano di essere pronti”, ha sottolineato Conte.

“Conflittualità latente rende impossibile proseguire iter”.

“Stanno confezionando una manovra che avvantaggia evasori, corrotti e chi vuole andare in giro con le tasche piene di banconote, però non si premurano delle difficoltà degli indigenti, anzi anticipano e rendono ancora più forti i tagli sul Reddito di cittadinanza e se andiamo a guardare quella cifra che ricavano da questi tagli è quella che corrisponde” alla cifra necessaria a “salvare le società di calcio di serie A”.

Lo ha detto il presidente del Movimento 5 Stelle.

“Le forze di maggioranza, al 20 dicembre, dopo aver preso in giro i cittadini e aver presentato il 15 dicembre un testo – ha ribadito Conte – oggi di fatto si stanno ancora mettendo d’accordo: c’è una conflittualità latente, non esibita, che di fatto gli rende impossibile poter andare avanti e progettare l’iter di questa manovra”.