Manovra, Conte: unica certezza è che aumentano le tasse

Roma, 27 ott. (askanews) – Sulla manovra “Meloni si era vantata di averci messo solo un’ora per approvarla in Consiglio dei ministri, però lo ha detto 11 giorni fa. Sono passati 11 giorni e non c’è ancora nessuna certezza, stanno litigando, la stanno ancora scrivendo, e l’unica certezza è che stanno aumentando le tasse. Quindi il motto della premier dovrebbe essere ‘Sono donna, sono madre, pago più tasse, vado più tardi in pensione dopo aver lavorato tutta una vita e soprattutto continuo a essere sottopagata’, perché la premier dimentica che il salario minimo riguarda per buona parte proprio le donne, oltre che i giovani”.

Lo ha detto il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte a margine della manifestazione per chiedere il cessate il fuoco in Medio Oriente organizzata in Piazza dell’Esquilino da Amnesty International, dall’Associazione delle organizzazioni italiane di cooperazione internazionale (Aoi) e dalla rete “Pace e disarmo”.