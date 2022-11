Manovra: Crosetto, 'non solo Iva su pane e latte ma tante misure'**

Roma, 20 nov. (Adnkronos) - La riduzione dell'Iva su beni di prima necessità come pane e latte, contestata dalle opposizioni per l'esiguità, "è una delle possibilità che ci sono, se venisse presa non sarebbe l'unica misura che viene presa", ma ci...

(Adnkronos) – La riduzione dell'Iva su beni di prima necessità come pane e latte, contestata dalle opposizioni per l'esiguità, "è una delle possibilità che ci sono, se venisse presa non sarebbe l'unica misura che viene presa", ma ci saranno "una serie di interventi piccoli ma grandi per chi li riceve", come la rottamazione di alcune cartelle esattoriali o la dilazione dei debiti, "che daranno l'idea di togliere un po' le difficoltà". Lo ha affermato il ministro della Difesa, Guido Crosetto, ospite di 'Zona bianca' su Retequattro.