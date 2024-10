Manovra: Dell'Olio (M5s), 'invece di colpire i soliti noti, tagliare spese in armi'

Roma, 9 ott. (Adnkronos) - "Ministro Giorgetti, invece di colpire i soliti noti con tagli e accise, chieda al suo collega Crosetto di tagliare le spese per armamenti che continuano a crescere. Ancora ieri sono stati incardinati in Parlamento nuovi programmi di riarmo che cubano circa 2,8 miliar...

Roma, 9 ott. (Adnkronos) – "Ministro Giorgetti, invece di colpire i soliti noti con tagli e accise, chieda al suo collega Crosetto di tagliare le spese per armamenti che continuano a crescere. Ancora ieri sono stati incardinati in Parlamento nuovi programmi di riarmo che cubano circa 2,8 miliardi di euro per nuovi carri-obice, munizioni, bazooka anti- carro e droni esplosivi prodotti dagli israeliani, gli stessi che Netanyahu sta usando nella striscia di Gaza. Glielo vuole dire Lei agli italiani che devono stringere la cinghia oggi perché dobbiamo dotarci di mezzi e munizioni che ci si augura non debbano mai servire?". Lo ha detto in aula Gianmauro Dell’Olio, vicepresidente M5S della commissione Bilancio, intervenendo in dichiarazione di voto sul Piano strutturale di bilancio.