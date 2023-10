Manovra: domani audizioni Pd al Senato con Ilva, La Perla, Marelli, 'tende' e Terzo settore

Roma, 30 ott. (Adnkronos) - "Come già annunciato nei giorni scorsi dal presidente dei senatori del Pd Francesco Boccia, domani, martedì 31 ottobre, il Pd, in attesa che il testo della Manovra arrivi a Palazzo Madama, comincerà una serie di audizioni con alcune realtà...

Roma, 30 ott. (Adnkronos) – "Come già annunciato nei giorni scorsi dal presidente dei senatori del Pd Francesco Boccia, domani, martedì 31 ottobre, il Pd, in attesa che il testo della Manovra arrivi a Palazzo Madama, comincerà una serie di audizioni con alcune realtà economiche e sociali, particolarmente colpite dalla crisi economica e con cui il Pd ed Elly Schlein si sono già confrontati nei mesi scorsi. Sarà il modo di portare alcuni mondi dentro i palazzi della politica, in vista della legge di bilancio che si annuncia piena di tasse e tagli". Si legge in una nota.

"Alle ore 9.30, nella sala piano terra di Palazzo Carpegna (ex 12a commissione), i presidenti dei gruppi Pd di Senato e Camera, Francesco Boccia e Chiara Braga, con i membri dem delle commissioni Bilancio e delle altre commissioni coinvolte, incontreranno le rappresentanze sindacali dell’ex Ilva di Taranto; alle ore 11 saranno protagonisti degli incontri, per un focus sul problema casa, i ragazzi delle ‘tende’ con i rappresentanti di Link-Coordinamento universitario, di UDU, di Primavera degli studenti e di Sinistra universitaria alla Sapienza; alle ore 13 ci sarà l’incontro con le rappresentanze sindacali dell’azienda La Perla; alle 17 sarà la volta delle rappresentanze sindacali della Marelli. Alle ore 18 protagonisti dell’incontro i rappresentanti del Terzo settore: Fishonlus, Anfass, Fand onlus e il Forum del Terzo settore. A questi primi incontri ne seguiranno altri su sanità, ambiente e lavoro nei prossimi giorni".