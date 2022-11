Manovra: Dombrovskis, 'aiuti siano temporanei e mirati, debito impone prudenza all'Italia'

Roma, 23 nov.

(Adnkronos) – All'Italia, essendo un Paese ad alto debito, è stato raccomandato di "garantire una politica fiscale prudente, in particolare limitando la crescita della spesa primaria corrente finanziata a livello nazionale al di sotto della crescita potenziale a medio termine". A riportare le parole del vicepresidente dell'esecutivo europeo, Valdis Dombrovskis, è 'La Stampa' citando l'intervista concessa ad un ristretto gruppo di giornali.

Per Dombrovskis "è un po' difficile" parlare ora della manovra "e sarebbe strano esprimersi in anticipo: di norma non commentiamo la bozza di manovra prima di riceverla.

Quando l'avremo, avvieremo un'analisi adeguata, formuleremo la nostra opinione e faremo i nostri commenti. In situazioni come queste di solito pubblichiamo comunque un parere basato su uno scenario a politiche invariate. Ma nel caso italiano, vista la tempistica, abbiamo deciso di non farlo. Ci esprimeremo entro poche settimane".

"Il messaggio per l'Italia – sottolinea quindi – è lo stesso che abbiamo inviato a tutti gli altri e cioè che gli interventi per far fronte alla crisi energetica devono essere temporanei e mirati, vale a dire diretti ai cittadini e alle imprese più in difficoltà".