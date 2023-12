Manovra, Farmindustria: bilancio positivo e dialogo con governo

Roma, 5 dic. (askanews) – “Il bilancio sulla manovra è positivo, così come è positivo in questo momento il dialogo con il Governo Meloni. Dal nostro punto di vista aggiungere 3 miliardi al Fondo sanitario è giusto per i cittadini e gli operatori sanitari. Questo consente anche di dare un segnale rapido rispetto alla rimodulazione del tetto diretto e convenzionato per abbattere il payback. Abbiamo altri due punti da dover cercare di portare a casa per sfruttare al meglio le risorse disponibili, ovvero il trasferimento dei farmaci dal fondo dei farmaci innovativi che avanzano circa 500 milioni e anche una possibile rimodulazione ulteriore dello 0, 1% a vantaggio della diretta per ridurre questa tassa iniqua del payback”. Lo dichiara il Presidente di Farmindustria, Marcello Cattani, a margine dell’evento ‘Salute e legge di Bilancio 2024’ – verso una nuova governance del settore”, svoltosi a Palazzo Ferrajoli di Roma.