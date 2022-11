Manovra, Fesica Confsal: "Bene voucher per lavoro occasionale e contro quello irregolare"

Roma, 24 nov. (Adnkronos/Labitalia) - “Bene i voucher per il lavoro occasionale e contro il lavoro irregolare, preziosi anche per le prestazioni di lavoratori non sempre perfettamente contemplate dal nostro ordinamento giuridico e altrimenti destinate al lavoro sommerso". A dirlo è...

(Adnkronos/Labitalia) – “Bene i voucher per il lavoro occasionale e contro il lavoro irregolare, preziosi anche per le prestazioni di lavoratori non sempre perfettamente contemplate dal nostro ordinamento giuridico e altrimenti destinate al lavoro sommerso". A dirlo è il segretario della Fesica Confsal Bruno Mariani dopo il varo della prima Manovra del governo Meloni.

"Siamo molto soddisfatti perché questo strumento dà dignità a chi ad oggi, svolgendo prestazioni di lavoro saltuari non era tutelato per nulla.

Basti pensare, ad esempio, a chi fa le comparse nei teatri o chi sostituisce una badante per 48 ore, alla manodopera bracciantile od all'horeca. Il nostro sindacato, già nel 2018, durante il primo governo Conte aveva battuto i pugni per la sua reintroduzione ed oggi non possiamo che ritenerci appagati da questa legge di bilancio che sul lavoro interverrà, per come si apprende, anche sul taglio del cuneo fiscale con 4.185 miliardi a beneficio dei lavoratori e con opportune correzioni sul reddito di cittadinanza, le lavoratrici madri, etc.

Avanti così!", conclude il segretario generale della Federazione dei sindacati, dell'industria, del commercio e dell'artigianato aderente a Confsal.