Manovra: Fico, 'Camera non potrà emendarla, è ora di affrontare problema strutturale'

Roma, 14 dic (Adnkronos) – "La legge di Bilancio arriverà in un tempo in cui la Camera non riuscirà ad analizzarla, non potrà fare emendamenti per farla tornare al Senato. E capitato altre volte, il problema è strutturale e non va affrontato solo da Camera e Senato ma nel suo insieme.

Dopo la legge di Bilancio dobbiamo fare il punto tra Camera, Senato e governo su come dare attuazione vera a questo bicameralismo che ha difficoltà ampie. Non è una questione di questa legislatura e di questo governo, la questione va affrontata una volta per tutte". Lo ha detto Roberto Fico allo scambio di auguri con l'Asp.