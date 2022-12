Manovra: Fico, 'nuovo taglio rdc è attacco a stato sociale, abbandonati più fragili'

Roma, 19 dic.

(Adnkronos) – "L’attacco al reddito di cittadinanza è un errore clamoroso e l’ennesimo attacco allo stato sociale: un altro taglio alle mensilità prima dell’abolizione definitiva significa mettere in enorme difficoltà milioni di italiani. Questa manovra non tutela in alcun modo le persone più fragili". Lo dice all'Adnkronos Roberto Fico, ex presidente della Camera e volto storico del M5S, commentando l'ulteriore 'sforbiciata' da 8 a 7 mesi del reddito di cittadinanza, nel 2023, per i beneficiari considerati 'occupabili', tra le ultime modifiche apportate dal governo alla manovra.