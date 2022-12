Manovra: Fontana (M5S), 'ok a nostro emendamento edilizia scolastica'

Roma, 21 dic. - (Adnkronos) - "Soddisfatti per l’approvazione del nostro emendamento che stanzia un milione di euro nel 2023 per avviare attività di ricognizione e di valutazione delle strutture scolastiche in dismissione, dotate di apposito certificato di agibilità. Nel Pnr...

– (Adnkronos) – "Soddisfatti per l’approvazione del nostro emendamento che stanzia un milione di euro nel 2023 per avviare attività di ricognizione e di valutazione delle strutture scolastiche in dismissione, dotate di apposito certificato di agibilità. Nel Pnrr sono stanziati 1,19 miliardi per il piano di sostituzione delle scuole, che prevede la costruzione di ben 216 plessi scolastici ex novo. Però è fondamentale assicurare il recupero e la riqualificazione del patrimonio edilizio scolastico già esistente, per raggiungere un livello diffuso che sia perlomeno decente".

Così Ilaria Fontana, capogruppo M5S in commissione Ambiente e Infrastrutture.

"Questo governo – aggiunge – finora si è decisamente accanito con il mondo dell’edilizia, sfasciando il Superbonus e rispondendo picche alla stabilizzazione dei bonus edilizi da qui al 2030. Sull’edilizia scolastica però non accettiamo colpi di testa: tutte le risorse stanziate vanno destinate lì. Il Movimento 5 Stelle sarà vigile e pronto a intervenire”.