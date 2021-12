Roma, 3 dic. (Adnkronos) – Gli sgravi contributivi di 1,5 miliardi stanziati dal governo verranno destinati, per il 2022, ai dipendenti sotto i 35mila euro di reddito, e non più sotto i 47mila come nell'accordo raggiunto tra Mef e partiti la settimana scorsa.

Lo apprende l'Adnkronos al termine del Cdm. La decisione va nella direzione indicata dai sindacati, che avevano chiesto a gran voce un intervento sulle fasce più deboli.