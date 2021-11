Roma, 9 nov. (Adnkronos) – "In merito ad alcune notizie riportate sulle agenzie di stampa, si fa presente che il disegno di legge di Bilancio è stato approvato formalmente dal Consiglio dei Ministri nella riunione di giovedì 28 ottobre. Per questo motivo non si rende necessario alcun nuovo passaggio o esame in Cdm".

Lo puntualizzano fonti di Palazzo Chigi.