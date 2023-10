Manovra: fonti p.Chigi, riduzione canone Rai compensato da Stato, taglio pari a 20 mln**

Roma, 16 ott. (Adnkronos) - Nell’ambito delle misure di taglio delle imposte previste dalla manovra per il 2024 approvate oggi dal Consiglio dei ministri, rientra anche una riduzione del canone Rai in bolletta che scende da 90 a 70 euro. Così fonti di palazzo Chigi. Tale riduzione -si s...

Roma, 16 ott. (Adnkronos) – Nell’ambito delle misure di taglio delle imposte previste dalla manovra per il 2024 approvate oggi dal Consiglio dei ministri, rientra anche una riduzione del canone Rai in bolletta che scende da 90 a 70 euro. Così fonti di palazzo Chigi.

Tale riduzione -si spiega- comporta un minor esborso complessivo da parte degli italiani per 440 milioni di euro, importo che sarà in gran parte compensato dallo Stato alla Rai per spese relative agli investimenti. Di conseguenza, la dotazione complessiva per la società subisce solo una modifica di lieve entità, pari a 20 milioni di euro, in linea con i tagli previsti per tutti i ministeri.

Il Governo reputa fondamentale il Servizio pubblico radio-televisivo e intende rafforzarlo e valorizzarlo con una più corretta gestione delle risorse anche grazie alla nuova governance.