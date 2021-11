Manovra, Forza Italia: edilizia galoppa, non togliere Bonus casa

Roma, 29 nov. (askanews) – “Abbiamo chiesto che Forza Italia avesse soddisfazione sulle cose che le stanno più a cuore: riduzione della pressione fiscale, altri 2 mld dedicati all’Irap per poter ricomprendere persone, ditte individuali che hanno sofferto durante la crisi e che hanno bisogno di avere uno sgravio fiscale”. Lo ha detto la capogruppo di Forza Italia al Senato Anna Maria Bernini dopo l’incontro delle delegazione azzurra a Palazzo Chigi col premier Draghi sulla manovra.

“Abbiamo insistito – ha proseguito Bernini – sulla proroga delle cartelle esattoriali a giugno 2022, altra cosa fondamentale per noi. Abbiamo detto che per noi è molto importante che ristoratori e baristi che vogliono tenere i tavolini fuori, potendolo fare come clima e geografia, siano in grado di farlo gratuitamente, altra cosa su cui abbiamo insistito moltissimo e naturalmente abbiamo bisogno di avere garanzie sul bonus casa. La nostra ediliza sta galoppando e fa dell’Italia la locomotiva d’Europa, non possiamo togliere i Bonus adesso.

Su questo diciamo che non ci hanno detto di No, hanno fatto una riflessione sui conti, aspettiamo risposte confidiamo che il governo sia sensibile sui temi che faranno la differenza da adesso in poi per la crescita del Paese”.