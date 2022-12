Manovra: Foti (Fdi), 'in Aula anche a Natale e S. Stefano per approvarla...

(Adnkronos) – “Le opposizioni responsabili non si possono mettere di traverso, non possono negare l’utilità di dare 20 miliardi di euro di aiuti a famiglie e imprese. Altrimenti si è irresponsabili. Aggiungo comunque che la maggioranza è determinata ad approvare la legge di bilancio entro il 31 dicembre, nei due rami del Parlamento. Quindi come nel passato è stato fatto questa maggioranza non si farà timore, di utilizzare tutte le possibilità, lavorando il sabato e la domenica, compresi i giorni di Natale e Santo Stefano per dare agli italiani dal primo gennaio del 2023 una legge di bilancio pienamente operativa”.

Lo ha dichiarato il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera Tommaso Foti, intervistato da Sky Agenda.