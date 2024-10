Manovra: Fratoianni, 'domani in piazza contro povertà'

Roma, 16 ott. (Adnkronos) - "Fin dal primo giorno Meloni e la destra hanno indetto una guerra contro i poveri invece che contro la povertà. Un attacco contro milioni di persone che pur lavorando sono povere, contro chi si trova in grande difficoltà e non per sua scelta, contro tut...

Roma, 16 ott. (Adnkronos) – "Fin dal primo giorno Meloni e la destra hanno indetto una guerra contro i poveri invece che contro la povertà. Un attacco contro milioni di persone che pur lavorando sono povere, contro chi si trova in grande difficoltà e non per sua scelta, contro tutte quelle famiglie che tra affitto, bollette, spesa quotidiana e imprevisti, con un costo della vita che non accenna a ridursi, non ce la fanno a far quadrare i conti". Così Nicola Fratoianni di Avs.

"E per di più, non contenti di aver negato il salario minimo, – prosegue il leader di SI – aver tolto il reddito di cittadinanza e aver ridotto servizi e diritti, ora il governo vuole anche colpire chi manifesta il proprio dissenso verso queste scelte profondamente ingiuste. Per questo domani pomeriggio giovedi 17 ottobre saremo a Roma in piazza Capranica dalle 16 al presidio convocato dalla Rete Numeri Pari e da un vasto fronte di associazioni per la giornata internazionale per l'eliminazione della povertà e il contrasto del ddl sicurezza. Perché ogni giorno – conclude Fratoianni – è fondamentale combattere la povertà e non i poveri".