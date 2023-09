Manovra: Fratoianni, 'fallimento governo Meloni sempre più evidente'

Roma, 12 set. (Adnkronos) - "Il fallimento del governo Meloni è sempre più evidente. Il "miracolo italiano" in economia che hanno sbandierato per mesi non esiste, le stime di crescita frenano ancora e senza aumentare gli stipendi per difendere il potere d'acquisto n...

Roma, 12 set. (Adnkronos) – "Il fallimento del governo Meloni è sempre più evidente. Il "miracolo italiano" in economia che hanno sbandierato per mesi non esiste, le stime di crescita frenano ancora e senza aumentare gli stipendi per difendere il potere d'acquisto non miglioreranno di certo". Lo scrive su Facebook il segretario nazionale di Sinistra italiana, Nicola Fratoianni, parlamentare dell’Alleanza Verdi Sinistra.

"Nel frattempo, il governo della destra – prosegue il leader di Si – abbandona le famiglie a se stesse tra bollette e affitti insostenibili, carrello della spesa che costa sempre uguale, il ritorno a scuola che è un incubo da 1000€ a figlio quasi. E molti che sono costretti a pagarsi le cure sanitarie, perché la sanità pubblica l’hanno ridotta a brandelli. Nessun rilancio, nessun cambiamento. Tutto rimane uguale, scivolando sempre più verso il baratro. E quel che è peggio è che il governo pare impegnato a litigare con il mondo invece che risolvere i problemi". "Un consiglio non richiesto a Meloni: serve tassare le grandi ricchezze e le rendite per aumentare gli stipendi e garantire sanità e scuola pubbliche. Il risultato sarebbe ben diverso", conclude Fratoianni.