Manovra: Fratoianni, 'Meloni manda avanti suoi su no fondi ma con redistribuzione si trovano'

Roma, 24 ago. (Adnkronos) - "Meloni è in imbarazzo e manda avanti i suoi: mettono le mani avanti e annunciano di non trovare i soldi per la manovra. Non trovano i soldi necessari e già questo basterebbe per bocciare il governo del 'siamo pronti'”. Così il se...

Roma, 24 ago. (Adnkronos) – "Meloni è in imbarazzo e manda avanti i suoi: mettono le mani avanti e annunciano di non trovare i soldi per la manovra. Non trovano i soldi necessari e già questo basterebbe per bocciare il governo del 'siamo pronti'”. Così il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni, parlamentare dell’Alleanza Verdi Sinistra in un video su Twitter.

"Eppure le risorse – prosegue il leader di SI – ci sarebbero: basterebbe un po’ di sana redistribuzione, chiedere qualcosa in più a chi ha tantissimo. Per fare cosa? Garantire una sanità pubblica decente e migliorarla, per la scuola e per aumentare gli stipendi. Pensate un po’, – aggiunge su Facebook – fanno trapelare che non ci sono soldi per la sanità, ma intanto continuano con i condoni. E quindi, i lavoratori, i pensionati e gli italiani onesti pagano le ambulanze anche per coloro che il governo della destra continua a proteggere".

"Questa è l’Italia che hanno in mente – conclude Fratoianni – un Paese a sbafo per i furbi, che pasteggiano sulle spalle di chi si spacca la schiena per stipendi troppo bassi".