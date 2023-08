Manovra: Gadda (Iv), 'visione Renzi concreta, mancano 30 miliardi'

Roma, 24 ago. (Adnkronos) - "La visione di Renzi, che dice che per la manovra mancano 30 miliardi, è molto concreta, vedendo la lista della spesa dei vari ministri e l’attuale assenza di proposte su come coprirle da parte del governo con misure strutturali e non estemporanee. Ma so...

Roma, 24 ago. (Adnkronos) – "La visione di Renzi, che dice che per la manovra mancano 30 miliardi, è molto concreta, vedendo la lista della spesa dei vari ministri e l’attuale assenza di proposte su come coprirle da parte del governo con misure strutturali e non estemporanee. Ma soprattutto sono tante le aspettative e le richieste del Paese. Tra queste, c'è anche il Family act, che non doveva essere solo assegno unico universale bensì anche sostegno alle giovani coppie nelle spese educative o nelle politiche abitative". Lo dice a Coffee Break su La7 la deputata di Italia Viva Maria Chiara Gadda.

"Abbiamo un ceto medio che fa fatica ad accedere ai servizi, come la sanità. Il potere di acquisto delle famiglie è a dura prova. Si scelgono misure estemporanee, come la carta alimentare, un altro bonus che finirà a novembre. Non si può pensare di andare avanti così", conclude Gadda.