Manovra: Gasparri (Fi), 'ottima quella del Governo'

Roma, 16 ott. (Adnkronos) – “Un'ottima manovra quella del governo, che riduce la pressione fiscale, conferma in maniera definitiva il taglio del cuneo fiscale con benefici diretti e concreti per le famiglie. Ci sono stanziamenti per la sanità e non ci sono nuove tasse. Laddove si attinge a risorse come quelle che proverranno dal mondo bancario e assicurativo si vanno delineando accordi che avvantaggiano i bilanci pubblici, senza dare luogo a nuove imposte. Saranno stanziate risorse per il rinnovo dei contratti pubblici per il 2025-2027. Si interverrà per dare un sostegno concreto alle famiglie e incentivare la natalità. I congedi parentali salgono quindi all’80%, passando da due a tre mesi". Lo dichiara il presidente dei senatori di Forza Italia, Maurizio Gasparri.

"Daremo un pieno sostegno in Parlamento a questa manovra senza rinunciare a un contributo propositivo, che serva a consolidare il percorso del governo di centrodestra. Abbiamo già raggiunto il record di occupazione, con più di 24 milioni di occupati, la disoccupazione è scesa ai livelli più bassi di sempre, con il 6,2%, l'inflazione cala all'1,8% e le entrate fiscali aumentano, senza aumentare le tasse perché cresce il numero di coloro che lavorano. Quindi il ciclo economico del centrodestra è positivo. Nonostante una situazione internazionale complessa, per le guerre in corso e per tutti i problemi che incidono sui conti di ogni nazione, l'Italia va avanti positivamente avendo superato la sindrome dell'assistenzialismo e dello sperpero pubblico tipici delle sinistre e dei grillini”, conclude.