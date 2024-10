Manovra, Gemmato: si apre nuova stagione investimenti in sanità

Roma, 16 ott. (askanews) – “Con il Documento programmatico di bilancio – con i 3,7 miliardi di euro in più alla sanità pubblica – si dice un ‘no’ alla stagione dei tagli che si sono perpetrati con i governi passati di centrosinistra e si apre una nuova stagione di investimenti nella sanità pubblica. Quindi, 3,7 miliardi che si aggiungono a quelli già postati dal governo Meloni e che serviranno per curare meglio gli italiani, per assumere nuovi medici, nuovi infermieri e nuovo personale sanitario, serviranno per acquistare nuovi farmaci per curare appunto gli italiani”. Lo ha detto il sottosegretario alla Salute, Marcello Gemmato, a magine della presentazione del Rapporto “Un Paese in salute. Prospettive e sfide del Sistema Sanitario Nazionale tra presente e futuro”, realizzato dall’Istituto per la Competitività (I-Com).

“Guardiamo con estremo ottimismo al futuro del nostro Sistema sanitario nazionale pubblico, partendo da una straordinaria risorsa, che è il nostro personale sanitario, e investendo in nuovi modelli organizzativi, che vedono finalmente il nostro Sistema riprendersi da ciò che era avvenuto in passato. E confermando soprattutto la straordinarietà dell’universalismo, quindi la gratuità nelle cure del nostro Sistema sanitario, e mantenendo così anche il quarto posto a livello mondiale nella sanità pubblica”, ha concluso.