Manovra: Giannelli (presidi), 'assenza Fondo funzionamento scuola denota scarsa attenzione'

Roma, 11 dic. (Adnkronos) – "Il mancato inserimento del Fondo di funzionamento nel disegno di legge di bilancio denota una attenzione scarsa per i problemi della scuola e per la volontà di risolverli. Si sono ritenute prioritarie alcune voci inserite sin da subito, mentre altre no.

Come ha riportato la presidente Casa c'è allo studio un emendamento della maggioranza che dovrebbe contenere anche l'estensione dell'organico covid al personale Ata". Così il presidente dell'Associazione nazionale presidi Antonello Giannelli che all'Adnkronos aggiunge: "Sicuramente il disegno di legge ha dimenticato molte voci che riguardano la scuola e certamente la rilevanza percentuale in termini economici dati alla scuola è molto bassa ed inferiore a quanto ci saremmo attesi. Ma essendo un disegno di legge tutto ciò può essere modificato dall'iter parlamentare.

Attendiamo delle variazioni importanti, come più volte sollecitato alle varie forze della maggioranza".

(di Roberta Lanzara)