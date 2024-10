Manovra, Giorgetti: ieri delusione diffusa tra i colleghi in Cdm

Roma, 16 ott. (askanews) - "Diciamo che ieri in Consiglio dei ministri la delusione era abbastanza diffusa tra i colleghi. Sulla sanità dico semplicemente che non si deve sommare solo la voce contenuta nel ddl bilancio ma anche quella che era stata messa l'anno scorso e che in proiezione dimostra c...

Roma, 16 ott. (askanews) – “Diciamo che ieri in Consiglio dei ministri la delusione era abbastanza diffusa tra i colleghi. Sulla sanità dico semplicemente che non si deve sommare solo la voce contenuta nel ddl bilancio ma anche quella che era stata messa l’anno scorso e che in proiezione dimostra come cresce in modo sensibile la spesa sanitaria”. Lo ha detto il ministro dell’economia, Giancarlo Giorgetti, rispondendo ad una domanda sui finanziamenti attesi per la sanità nel corso della conferenza stampa sulla manovra.