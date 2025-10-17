Manovra, Giorgetti: per banche è sopportabile. Avranno +2 punti Irap

Roma, 17 ott. (askanews) – “Riteniamo che l’impatto delle misure adottate sul sistema bancario e sulle assicurazione sia assolutamente sopportabile. In parte sono misure concordate in parte, e mi riferisco all’aumento di due punti di Irap, sono misure che accettano a malincuore. Ma sappiamo che quando si tassa chi viene tassato non è felice”.

Lo ha detto il ministro dell’economia, Giancarlo Giorgetti, nel corso della conferenza stampa seguita al Consiglio dei ministri che ha approvato il ddl di bilancio.

“Riteniamo che l’impatto sia accettabile tenendo conto che abbiamo un sistema solido e profittevole come ha detto ieri Panetta al G20” ha aggiunto.