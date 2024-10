Manovra, Giorgetti: persone fisiche e imprese non hanno da temere

Manovra, Giorgetti: persone fisiche e imprese non hanno da temere

Roma, 11 ott. (askanews) - "Martedì 15 ottobre è la data in cui dobbiamo inviare alla Commissione europea il documento di bilancio con i numeri e quindi il Cdm approverà questo, poi per il 20 ottobre lo presenteremo al Parlamento, penso quest'anno alla Camera dei deputati per l'alternanza". Lo h...