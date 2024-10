Manovra: Grimaldi (Avs), 'da banche nessun sacrificio, hanno solo trattato un prestito'

Roma, 16 ott. (Adnkronos) - "Nessun sacrificio. Ma quali extraprofitti, quali aumenti di Irap e Ires? Nella manovra c'è il prestito zero. Le banche salvano questa finanziaria e salvano pure i loro utili, cioè hanno spiegato al governo che 'il Piave' consiste in un f...

Roma, 16 ott. (Adnkronos) – "Nessun sacrificio. Ma quali extraprofitti, quali aumenti di Irap e Ires? Nella manovra c'è il prestito zero. Le banche salvano questa finanziaria e salvano pure i loro utili, cioè hanno spiegato al governo che 'il Piave' consiste in un fatto semplice, ovvero non sono disposti a fare sacrifici ma sono generosi e danno qualche spiccio". Lo dice Marco Grimaldi, vicepresidente di Avs alla Camera.

Il parlamentare afferma: "Quello approvato dal governo è un bluff. Non si tratta di una tassa sulle banche, ma piuttosto di una sospensione temporanea del credito d'imposta. Nella sostanza un contributo sotto forma di anticipo delle cosiddette imposte differite attive (Dta) e sulle stock option strumenti di incentivazione che vengono solitamente concessi al top management, ai membri del consiglio di amministrazione o ai dipendenti di un'azienda. Ciò permette al Governo di avere liquidità per due anni, dopodiché le banche recupereranno il credito d'imposta in modo dilazionato. È una strategia per gestire le risorse finanziarie a breve termine senza imporre nuove tasse a chi ha fatto profitti stellari. È solo una presa in giro: a pagare sono sempre gli stessi".