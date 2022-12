Manovra: Grimaldi (Avs), 'Giorgetti venga subito in commissione'

Roma, 18 dic. (Adnkronos) - “Se le indiscrezioni fossero confermate, non si toglieranno le sanzioni a chi non accetta i pagamenti, ma la maggioranza in commissione non sa nulla. Perciò ho chiesto che il ministro Giorgetti venga subito ad esporre i piani del Governo, non aspettiamo la fi...

Roma, 18 dic.

(Adnkronos) – “Se le indiscrezioni fossero confermate, non si toglieranno le sanzioni a chi non accetta i pagamenti, ma la maggioranza in commissione non sa nulla. Perciò ho chiesto che il ministro Giorgetti venga subito ad esporre i piani del Governo, non aspettiamo la finale dei mondiali per parlare del nuovo maxi emendamento". Lo rende noto il capogruppo in commissione Bilancio di Alleanza Verdi Sinistra Marco Grimaldi.

"Altrimenti si votino i nostri emendamenti soppressivi dell’articolo 69.

Noi siamo pronti a fermare la tensione tra esercenti e cittadini. Oltre che con l’Unione Europea. Eravamo davanti al paradosso di costringere le persone a prelevare per non poter far valere il loro diritto a pagare con carte di credito”.