Manovra: Grimaldi (Avs), 'tassare rendite non i pannolini'

Roma, 29 dic. (Adnkronos) – "La spesa militare continua a crescere, 28 miliardi in questa Finanziaria, il 3% delle spese finali del bilancio, tutto tolto a risorse sociali e ambientali". Lo ha detto Marco Grimaldi, di Avs, in aula alla Camera sulla manovra. "Tassate i ricchi e le rendite e non i pannolini, i passeggini e gli assorbenti", ha sottolineato Grimaldi.

"Una tassa sullo 0,5% della popolazione porterebbe quasi da sola a salvare la Sanità pubblica. Noi vogliamo la patrimoniale anche alla mafia, legalizzando la cannabis, togliendo un proibizionismo di Stato che ha fatto danni e riempito le carceri", ha aggiunto.