Manovra: Guerra (Pd), 'pignoramento c'è già, se hai soldi su conto perchè non pagare tasse evase?'

Roma, 27 ott (Adnkronos) – "Non sanno di cosa parlano: il pignoramento dei conti correnti c’è già. La norma uccisa in bozza lo rendeva solo più efficiente, ad es. verificando prima, telematicamente, se su quei conti ci sono soldi sufficienti. Se ci sono perché non dovresti pagare le tasse che hai evaso?". Lo scrive su Twitter Maria Cecilia Guerra, deputata del Pd e responsabile Lavoro dem.