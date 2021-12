Manovra: in Cdm emendamento su taglio tasse**

Roma, 3 dic. (Adnkronos) – L'emendamento sul taglio delle tasse sarà all'esame del Consiglio dei ministri di oggi, nonostante la cabina di regia con il premier Mario Draghi -tenutasi in mattinata- non abbia ancora sciolto tutti i nodi. Fonti di governo confermano all'Adnkronos che il testo – che ricalca lo schema disegnato al Mef con i partiti per destinare 7 miliardi al taglio Irpef e uno al taglio dell'Irap- approderà in Cdm, nonostante non figuri all'ordine del giorno della riunione che dovrebbe iniziare a minuti.