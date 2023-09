Manovra: interrogazione Pd a Schillaci, governo chiarisca su assistente maternità

Roma, 28 set. (Adnkronos) – “Dai media apprendiamo in queste ore che in uno dei 'capitoli' della prossima legge di bilancio dedicato alla natalità, ci sarebbe l’intenzione, da parte del governo, di istituire, a partire dal 2024, la figura professionale dell’'assistente di maternità. L’istituzione di tale figura avrebbe un costo che oscilla tra i 100 e i 150 milioni di euro" Così le senatrici del Pd Ylenia Zambito e Cecilia D’Elia.

"L’accesso a tale figura professionale non richiederebbe il requisito di alcun titolo di studio, ma di un corso di formazione della durata di sei o nove mesi e le modalità operative sarebbero in parte stabilite con le Regioni, ma in linea generale sembrerebbe che l’istituzione di tale figura professionale sarebbe legata all’attivazione di un servizio a disposizione delle neomadri per un totale di 20 ore nei primi 3 mesi dalla gravidanza. Osserviamo che le cure post-natali a sostegno delle neo mamme rappresentano il 'core' dell’attività dell’ostetrica e che l’accesso ad una figura professionale e sanitaria come quella dell’ostetrica è legata ad un percorso di studi puntuale e specifico consolidato nel tempo che ne determina competenza specifiche e che permette un sostegno reale alle neo mamme".

"Per questi motivi abbiamo presentato una interrogazione al Ministro della Salute, sottoscritta da molte colleghe e colleghi del Pd, in cui chiediamo di sapere 'se vi sia realmente la volontà, da parte del Governo, di istituire la figura dell’assistente materna; se il Ministro in indirizzo condivida tale proposta e, in caso positivo, di chiarire quale sia il percorso formativo che permette di accedere a tale professione e di specificare, dunque, anche la natura di tale figura; se non ritenga che l’allocazione di risorse per l’istituzione di tale figura professionale – per la quale non viene prevista alcuna competenza in ambito socio-sanitario – sia preferibile all’investimento su altre figure professionali, come quelle dell’ostetrica, che svolgono in modo eccellente funzioni e mansioni fondamentali e che sono oltretutto già previste e riconosciute nel nostro sistema sanitario pubblico'”.