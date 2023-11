Manovra: Landini e Bombardieri, impossibile presenza, o incontro alle 20 o nuove date**

Roma, 23 nov. (Adnkronos) - Le manifestazioni organizzato in concomitanza dello sciopero generale indetto per le Regioni del Nord rendono "impossibile" la presenza di Cgil e Uil al tavolo con il governo convocato per domani alle 15,30 di domani sulla manovra economica. Per questo "vi...

Roma, 23 nov. (Adnkronos) – Le manifestazioni organizzato in concomitanza dello sciopero generale indetto per le Regioni del Nord rendono "impossibile" la presenza di Cgil e Uil al tavolo con il governo convocato per domani alle 15,30 di domani sulla manovra economica. Per questo "vi chiediamo di posticipare l’orario dalle ore 20:00 in poi, in funzione della partecipazione di una nostra delegazione. Siamo comunque disponibili ad una eventuale convocazione nelle giornate di sabato 25 e domenica 26 novembre". Così in una lettera inviata a Palazzo Chigi i leader di Cgil e Uil, Maurizio Landini e Pierpaolo Bombardieri spiegano i motivi della loro assenza e rilanciano con nuovi orari o nuove date di incontro.