Manovra: Landini, 'situazione drammatica, dal governo errori clamorosi'

Roma, 1 ott (Adnkronos) – "Siamo di fronte a una situazione drammatica. Non si fanno le scelte che devono essere fatte, una seria riforma fiscale, non c'è lotta all'evasione, lì bisogna prendere i soldi. Questa scelta non viene fatta. Il governo taglia il Pnnr, 16 miliardi nei settori strategici, penso che siano errori clamorosi che rischiano di essere pagati". Lo ha detto Maurizio Landini, a 'In onda', su La7, parlando della Nadef e della manovra.