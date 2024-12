Manovra, Lega: emendamento per ripristinare assunzioni Polizia e Difesa

Roma, 12 dic. (askanews) – “La politica del governo è quella di rafforzare e potenziare gli organici delle forze di polizia. Nella prima legge di bilancio di due anni fa il governo ha stanziato 100 milioni all’anno per dieci anni, sia per le assunzioni ordinarie che per quelle straordinarie, quindi sia per coprire il turn over al 100% che per fare assunzioni straordinarie. Solo per la Polizia di Stato da qui al 2030 abbiamo 40.000 poliziotti che vanno in pensione, c’è quindi l’impegno da parte del governo nella sua complessità e nella sua totalità di continuare a mantenere questa politica assunzionale importante”. Lo ha detto il sottosegretario all’Interno, Nicola Molteni, a margine della presentazione dell’emendamento della Lega alla legge di bilancio per una deroga al blocco del turn over per le forze dell’ordine.

“Si sta lavorando per poter ripristinare le assunzioni al 100% anche per il comparto sicurezza-difesa, quindi Polizia, Vigili del fuoco e militari, e credo che questo sia un impegno importante che conferma la volontà del Governo di investire in maniera importante sulla sicurezza e sulle nostre forze di polizia, che sono un baluardo di legalità e di democrazia fondamentale e imprescindibile per il nostro Paese”, ha aggiunto.